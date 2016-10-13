ЦБ планирует определиться с регулированием криптовалют за 3–4 месяца

Центробанк России собирается за 3-4 месяца определиться с пониманием и регулированием криптовалют. С таким заявлением выступила зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова.

«По моей оценке, за 3-4 месяца мы должны прийти к пониманию, какое понимание дать криптовалюте и какие подходы будут к регулированию», - сказала она.

По ее словам, прежде чем вводить уголовное наказание за использование криптовалюты, необходимо разобраться, договориться на уровне министерств и ведомств, как к этому относиться.