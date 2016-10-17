Прибыль российских банков с начала года увеличилась в 5 раз

Прибыль российских банков в январе-сентябре этого года выросла в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 635 млрд руб. Такая информация содержится в материалах ЦБ.

С начала текущего года банки увеличили расходы на резервы на 6,6% (358 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., тогда рост составил 23,8%, или 963 млрд руб.

В сентябре российские кредитные организации заработали прибыль в размере 103 млрд руб. За весь 2015 г. российские банки заработали 192 млрд руб. Объем вкладов населения из-за переоценки валютной составляющей сократился в сентябре в рублевом исчислении на 0,2% до 23,3 трлн руб. В январе-сентябре 2016 г. объем вкладов вырос на 0,4%.