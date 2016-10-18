Brent торгуется на уровне $51,76 за баррель

К 8.56 мск вторника декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,76 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI стоили в Нью-Йорке на тот же момент около $50,19 за баррель. Во вторник утром котировки нефти растут из-за снижения курса доллара к мировым валютам, а также на ожиданиях более быстрого восстановления баланса спроса и предложения на рынке в результате действий стран ОПЕК, отмечает «Интерфакс».

В ожидании новостей от ОПЕК хеджевые фонды на прошлой неделе повысили ставки на рост котировок до максимума с июля 2014 г., по данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США.

Аналитики указывают на снижение темпов прироста запасов нефти. При этом соглашение стран ОПЕК, которое может быть заключено 30 ноября, может еще больше снизить предложение.