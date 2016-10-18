АСВ выплатит вкладчикам Айманибанка 21,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов начинает с 19 октября выплаты страховых возмещений вкладчикам Айманибанка, который лишился лицензии 5 октября. За выплатами могут обратиться около 48 000 вкладчиков, общая сумма составит около 21,5 млрд руб. Возмещения будут выплачиваться в 32 регионах.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются в течение года с 19 октября 2016 г. по 19 октября 2017 г. через АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 19 октября 2017 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.