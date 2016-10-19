В ВТБ готовы к приватизации 10,9% акций банка в 2017 году при совпадении «ряда факторов»

Приватизация 10,9% ВТБ в 2017 г. возможна при совпадении «ряда нужных факторов», сказал «Интерфаксу» первый зампред правления банка Юрий Соловьев. «Банки - это увеличительное зеркало того, что происходит в экономике, нам нужен рост для того, чтобы улучшать свои показатели. Чуть-чуть, хотя бы несколько кварталов роста. Нужен рост фондового рынка. Большое влияние оказывает и геополитика - в ситуации, когда обещают новые санкции, сложно думать о перспективах размещения банков, - сказал он. - Но я думаю, несмотря на все сложности, в следующем году мы его [размещение] можем сделать, если совпадет ряд нужных факторов».

Банк будет пытаться выбрать для бюджета самый дорогой вариант размещения, предполагающий самую высокую цену, «а дальше уже будет ясно, какой спрос на этот формат», сказал Соловьев. «Это может быть и рыночное размещение, и продажа стратегическому инвестору, и конвертируемые облигации, - допустил он. - Хотя насчет последнего варианта есть некоторые сомнения - это не прямая приватизация, а все-таки инструмент долгового финансирования со сложным механизмом потенциальной продажи акций. С одной стороны, это дешевый способ привлечения денег в бюджет, с другой - он может быть временным, если опцион конвертации внутри облигаций не сработает».

Государству принадлежит 60,9% голосов в ВТБ. Оно может продать 10,9% второго по величине банка в стране, сохранив в нем контроль.

12 октября министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что «окно» для приватизации 10,9% ВТБ может появиться в 2017 г. и этот пакет включен в план приватизации на следующий год. Однако президент - предправления ВТБ Андрей Костин заявил Bloomberg TV, что, по его мнению, проводить приватизацию пакета госбанка лучше после отмены санкций в отношении России, которые ограничивают привлечение банком нового капитала. «Но если собственник - правительство - будет настаивать, я думаю, мы сможем структурировать какие-то сделки, возможно, в следующем году. Но пока слишком рано об этом говорить», - цитирует Костина «Интерфакс». Он считает, что оба базовых варианта приватизации - продажа стратегическим инвесторам и сделка на открытом рынке - «сильно затруднены санкциями».

До этого Юрий Соловьев говорил «Коммерсанту», что компания активно работает с «Ренессанс капиталом», агентом по продаже госпакета банка, по подготовке приватизации, сделка рассматривается через выпуск конвертируемых бондов, продажу акций стратегам и на публичном рынке. «И ВТБ, и "ВТБ капитал" активно взаимодействуют с агентом - "Ренессанс капиталом" - и соответственно с Минэкономики, Минфином и Росимуществом. Прорабатываются различные варианты, рассматриваются выпуск конвертируемых облигаций, стратегическая продажа, продажа на публичный рынок. Идет большая подготовительная работа», - цитирует Соловьева «Прайм».

Правительство хочет выручить от приватизации 10,9% голосующих акций ВТБ (максимальный пакет, от которого государство может отказаться, сохранив контроль над банком) 95 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета 2017–2019 гг., с которой ознакомились «Ведомости». Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг такой пакет стоил 97 млрд руб., из средневзвешенной цены 2016 г. – 100,7 млрд (дисконт – 2,1 и 5,6%).