Правительство готово приватизировать ВТБ с дисконтом к рынку

Правительство хочет выручить от приватизации 10,9% голосующих акций ВТБ (максимальный пакет, от которого государство может отказаться, сохранив контроль над банком) 95 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета 2017–2019 гг., с которой ознакомились «Ведомости». Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг такой пакет стоил 97 млрд руб., из средневзвешенной цены 2016 г. – 100,7 млрд (дисконт – 2,1 и 5,6%).

5%-ный дисконт к средневзвешенной цене – это нормальная рыночная практика, когда требуется быстро продать большой пакет. Государство тем самым показывает, что такая необходимость сейчас есть, считает гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. Для рыночной бумаги это понятное предположение, говорит аналитик «Уралсиба» Наталия Березина. Но даже при такой цене приватизировать ВТБ будет трудно, полагает аналитик БКС Ольга Найденова.

Окно для приватизации банка может появиться в 2017 г. Минэкономразвития включило его в план приватизации на следующий год, говорил министр Алексей Улюкаев на форуме «Россия зовет!» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Правительство поначалу планировало продать ВТБ в ходе «большой приватизации» в этом году. В мае президент Владимир Путин подписал указ, допускающий снижение госдоли в капитале ВТБ до 50% плюс 1 акция (сейчас – 60,9348%). Но приватизацию решили перенести.

Проводить ее лучше после отмены санкций в отношении России, заявил Bloomberg TV президент ВТБ Андрей Костин: «Но если собственник будет настаивать, мы сможем структурировать какие-то сделки, возможно, в следующем году».

Рассматриваются разные варианты: выпуск конвертируемых бондов, продажа акций стратегам и на публичном рынке, перечислял в интервью «Коммерсанту» первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Два последних варианта, по мнению Костина, «сильно затруднены санкциями».

В Минфине и «Ренессанс капитале» (агент правительства по приватизации ВТБ) отказались от комментариев. «Сейчас обсуждать данный вопрос мы считаем невозможным», – заявил представитель ВТБ.

Механизмы принятия решений государственными органами нельзя сравнивать с практикой инвестбанков, говорит Лосев: «Госорганы решают текущие задачи, которые перед ними поставлены, и если решение о приватизации принято, то оно будет исполнено при текущих ценах. Нельзя ждать от Росимущества или Минэкономразвития тех же рыночных подходов к оценкам будущей стоимости акций и перспективам их роста, что применяются в глобальных инвестбанках».

Одна из причин проблем при возможной продаже – санкции, соглашается с Костиным Найденова, но это не единственная сложность. Даже текущая рыночная цена акций ВТБ выше справедливой, полагают аналитики «Уралсиба» и БКС. «Капитал ВТБ составляет 1,4 трлн руб., после вычета привилегированных акций и «вечных» LPN (сертификаты участия в кредите) – около 730 млрд. Таким образом, банк согласно оценке правительства может быть продан за 0,6 общего капитала, или за 1,2 капитала, если учитывать только обыкновенные акции», – указывает Березина. Однако рентабельность капитала у ВТБ низкая, отмечает аналитик: «Всего 2,8% за восемь месяцев 2016 г., или порядка 5%, если брать только обыкновенные акции». У Сбербанка этот показатель – порядка 20%, отмечают Найденова и Березина. «Консенсусная рекомендация по ВТБ – «продавать» в отличие от Сбербанка», – напоминает Найденова.

ВТБ сейчас торгуется дорого, соглашается директор по корпоративным финансам «Атона» Агарон Папоян, поэтому дисконт необходим – по-другому не продашь. «К тому же когда проводишь SPO, то для вас бенчмарком является рынок, иначе легче купить пакет на бирже. Средний дисконт к рынку при вторичном размещении может составлять от 3 до 7%», – отмечает он.

«БКС считает, что ВТБ вряд ли будет приватизирован в ближайшее время», – говорит Найденова. «Нельзя исключать, что правительство и дальше может переносить сроки приватизации этого госактива», – соглашается Березина.