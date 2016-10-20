S&P понизило рейтинг банка РПЦ «Пересвет» до ССС-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Пересвет» до ССС- с В+. Это следует из опубликованных сегодня материалов агентства.

Основной причиной понижения рейтинга агентство называет ограничения на снятие наличных денег, введенные банком 18 октября 2016 г. Рейтинги банка находятся на пересмотре с негативным прогнозом, что означает возможное их понижение в скором времени, говорится в сообщении.

Ранее рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг банка «Пересвет» на пересмотр с негативным прогнозом. Банку присвоен долгосрочный рейтинг дефолта на уровне В+.

«Пересвет» 18 октября сообщил, что ввел «временные ограничения на выдачу наличных денежных средств» из-за появления «недостоверной информации в СМИ», которая привела к «повышенному спросу на снятие денежных средств со счетов и срочных вкладов». «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб., или $1500, сообщили в колл-центре банка.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви, 24% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП, через «Экспоцентр»).