Ситуация с «Пересветом» не доставит РПЦ серьезных проблем – Московская патриархия

Проблемы банка «Пересвет» всерьез не отразятся на финансах Русской церкви, заявил в пятницу источник в Московской патриархии. «В России уже давно наблюдается тенденция ликвидации малых банков, число которых сокращается почти каждую неделю. Церковь - слишком большая организация, чтобы серьезно зависеть от одного банка», - заявил собеседник «Интерфакса», добавив, что ситуация с «Пересветом» «больших проблем не доставит».

ЦБ с 21 октября назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет» сроком на шесть месяцев в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Кроме того, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Русская православная церковь контролирует 49,7% банка «Пересвет», 24,4% принадлежит АО «Экспоцентр» (50,8% в нем владеет Торгово-промышленная палата РФ), главе правления и миноритарному акционеру Александру Швецу - 12,8% банка. Павлу Панасенко через ООО «Внуково-инвест» принадлежит 1,7%.

«Пересвет» по итогам III квартала 2016 г. занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».