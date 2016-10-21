Офисы «Пересвета» закрыты

Центральный офис банка «Пересвет», расположенный на Краснопресненской набережной, закрыт, сообщил днем корреспондент ТАСС. На двери висит объявление о введении моратория в банке в связи с законом о банкротстве. Мораторий распространяется на денежные обязательства и обязанности, которые возникли до назначения временной администрации, написано в объявлении.

Кроме того, закрыт и единственный офис банка в Петербурге. Дверь банка закрыта, по домофону на вопрос, будет ли офис открыт в понедельник, ответили «нет». Ажиотажа корреспондент ТАСС возле банка не наблюдал.

Еще вчера банк работал в обычном режиме, работники заявляли о готовности принимать вклады, напоминает ТАСС. С 21 октября в банке введена временная администрация и объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

У дверей офиса на Краснопресненской набережной собираются клиенты банка, сообщил корреспондент RNS. По сведениям портала, дополнительный офис на улице Сергия Радонежского тоже закрыт, на дверях тоже объявление о моратории, передает корреспондент RNS. К дополнительному офису тоже подходят вкладчики и клиенты, давки нет, все спокойно. На стекле висит объявление о том, что вход в банк возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность, но по факту внутрь не пустили даже клиента, представляющего юридическое лицо.

«Молодая женщина - клиент банка, прочитав объявление, нецензурно выругалась. Пришедший с ней мужчина позвонил в звонок и спросил, что с ячейками. "Все вопросы в интернете", - ответили ему и отключились», - говорится в сообщении RNS. По словам корреспондента, вкладчики напоминают, что «церковь обещала сделать все возможное», а один из них высказал мнение, что «во всем виновата Эльвира Набиуллина».