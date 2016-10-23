Сбербанк может изменить уровень дивидендов за 2017 год

Сбербанк может рассмотреть новую дивидендную политику по выплатам за 2017 г., говорится в обзоре «ВТБ капитала» по итогам встреч в рамках форума «Россия зовет!». «После выплаты дивидендов, установленных в размере 20% от прибыли 2016 г., банк может рассмотреть новую дивидендную политику по следующему году», – говорится в обзоре.

У Сбербанка нет жестких обязательств, но он стремится платить акционерам 20% чистой прибыли. По итогам 2015 г. госбанк направил на дивиденды около 44,5 млрд руб.

В конце августа зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов заявил, что банк допускает пересмотр дивидендной политики в сторону увеличения выплат в будущем.