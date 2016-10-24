ВТБ установил размер дохода по однодневным облигациям

Доходность однодневных облигаций банка ВТБ составила 28,1 коп., следует из материалов кредитной организации.

Банк ВТБ разместил сегодня однодневные облигации серии КС-1-1 в размере 25 млн штук общей стоимостью 25 млрд руб.

Цена размещения составила 999 руб. 71,9 коп. за штуку, что соответствует доходности к погашению в размере 10,26% годовых.

Однодневные облигации – это новый высокотехнологичный продукт на фондовом рынке, предназначенный для инвестирования на срок «овернайт» невостребованных остатков рублевых средств. Данный инструмент предназначен для широкого круга инвесторов, заинтересованных в надежных краткосрочных финансовых инструментах.

ВТБ рассматривает данный продукт как расширение инструментария по формированию пассивов, позволяющий дополнительно снизить стоимость привлечения. Привлеченные средства будут использоваться на стандартные банковские цели.