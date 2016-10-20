ВТБ подготовит 15 выпусков однодневных бондов на 850 млрд рублей

ВТБ одобрил параметры 15 выпусков биржевых однодневных облигаций на общую сумму 850 млрд руб. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Объем выпусков КС-1-1 - КС-1-5 составит по 25 млрд руб., КС-1-6 - КС-1-10 - по 50 млрд руб., КС-1-11 - КС-1-15 - по 100 млрд руб. Номинальная стоимость бумаг - 1000 руб.

Первый выпуск объемом 25 млрд руб. банк планирует провести 24 октября. Совершать сделки можно будет на сумму от 10 000 руб.