В Чехии лишился лицензии банк Романа Попова

Центробанк Чехии отозвал с 24 октября лицензию Европейско-российского банка (ЕРБ, ERB), сообщает Reuters. Регулятор объяснил это решение тем, что в банке не работали системы контроля, и тем, что банк нарушал закон при скупке бондов. ЦБ будет через суд добиваться ликвидации банка.

Агентство называет ЕРБ «небольшим банком с российским капиталом», который работал в Чехии. Чешский Центробанк 11 октября заявил, что ЕРБ не смог удовлетворить обязательства перед клиентами и что его вкладчики могут обращаться за компенсацией в государственную систему страхования вкладов. Сообщалось, что банк с 10 октября отказался выдавать клиентам вклады из-за технических проблем.

В марте 2016 г. регулятор ограничил работу ЕРБ, запретив ему принимать новые вклады и выдавать новые кредиты, после чего многие клиенты закрыли в банке свои счета. К концу прошлого года у ЕРБ было около 6000 клиентов, в банке было открыто 10 000 счетов, на которых хранилось 5,1 млрд крон. Владельцем ЕРБ является бизнесмен Роман Попов, ему также принадлежал Первый чешско-российский банк, у которого российский ЦБ с 1 июля отозвал лицензию.