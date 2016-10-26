Brent торгуется на уровне $50,28 за баррель

К 9.48 мск декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $50,28 за баррель. К этому же времени декабрьские фьючерсы на WTI на декабрь торговались в Нью-Йорке у $49,41 за баррель. Котировки снизились в среду после публикации данных о значительном росте запасов топлива в США. Во вторник American Petroleum Institute сообщил, что запасы нефти в стране на предыдущей неделе выросли на 4,8 млн баррелей. Эта оказалось выше ожиданий рынка, отмечает «Интерфакс».

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют, что в среду данные Минэнерго покажут рост запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей. Если такой прогноз подтвердится, то это означает, что после череды снижений показатель запасов вновь переходит к росту на фоне высокого предложения сырья на рынке.

Цены на нефть снижаются третий день подряд. На этом фоне рынки ждут новостей о переговорах между добывающими странами, среди которых проявляются все более очевидные разногласия. «Россия, в лучшем случае, готова заморозить уровень добычи на пока не определенном уровне. Ирак требует, чтобы его освободили от обязательств, связанных со снижением добычи, то же самое происходит с Ливией, Нигерией и Ираном», - говорится в отчете аналитиков Commerzbank. Для достижения договоренности страны ОПЕК должны согласовать квоты для каждой из стран, что выглядит все более труднореализуемой задачей, отмечает «Интерфакс».

Дополнительным негативным фактором для цен является также «дорогой» доллар, который торгуется в среду около $1,0890 к евро.