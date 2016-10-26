Банк России пока не собирается менять тарифы ОСАГО

Сейчас у Банка России нет оснований для изменения тарифов в ОСАГО, заявил начальник департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. «Вопрос по поводу тарификации ОСАГО. Будут соответствующие данные, требующие изменения тарифа, - будем по этому поводу говорить. Сейчас такой информации внутри Банка России нет», - цитирует его ТАСС.

Для изменения тарифов нужно провести актуарные расчеты, объяснил Жук. Эту работу он назвал перспективой двух лет. «Поэтому очевидно, мы будем еще в такой ситуации делать субподрядные работы с теми, кто понимает в части соответственно актуарного заключения (для изменения тарифов)», - добавил он.

1 сентября 2016 г. вступили в силу поправки к закону «Об ОСАГО», по которым регулятор страхового рынка - Банк России - больше не сможет изменять тарифы по обязательной «автогражданке» в течение года после их установления. Впервые за более чем 10 лет существования этого вида страхования тариф по обязательной «автогражданке» был изменен в октябре 2014 г., напоминает ТАСС. ЦБ тогда поднял его на 23-30%. Вместе с этим был увеличен и лимит выплат за имущественный ущерб со 120 000 руб. до 400 000 руб. В апреле 2015 г. ЦБ поднял тариф уже на 40%, а также расширил тарифный коридор, в рамках которого компании могут конкурировать по стоимости полиса, до 20%.