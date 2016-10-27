Сбербанк объяснил, почему датировал арест счетов 1900 годом

В орловском отделении Сбербанка пояснили, что датирование ареста счетов 1900 годом было технической необходимостью.

Ранее СМИ сообщали, что житель Орла получил от Сбербанка уведомление об аресте имущества на сумму 41,8 млн руб. В документах значилось, что исполнительное производство по этому делу было открыто 1 января 1900 г. Клиент обратился в Следственный комитет и прокуратуру.

«Технический арест имеет высший приоритет перед любыми текущими требованиями в отношении банкрота, например долгами по кредитам или взысканиями, поэтому устанавливается 01.01.1900. Это максимально ранняя дата в программном обеспечении процедур ареста и взыскания банка», – пояснили в Сбербанке.

В отделении отметили, что установление такой даты не позволит клиенту снимать поступающие суммы или перечислять их куда-либо.