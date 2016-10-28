«Интерфакс»: «В Московском патриархате открестились от банка «Пересвет»

Неправильно напрямую связывать проблемный банк «Пересвет» с Русской православной церковью и называть его церковным банком. Это «Интерфаксу» заявил источник в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. «Деятельность данного банка по своей природе ничем не отличалась от деятельности всех других банков, работающих в России. Религиозное измерение в его работе отсутствовало, он управлялся светскими менеджерами», - сказал он и напомнил, что еще в конце 2015 г. руководство банка убрало с его эмблемы христианский крест.

Банк России с 21 октября ввел временную администрацию в АО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет"».

РПЦ никогда не заявляла, что владение ею пакетом акций банка (49,7%) делает его особенным по сравнению с другими финансово-кредитными учреждениями, церковные учреждения и прихожане не были обязаны использовать данный банк для хранения своих накоплений или финансовых операций, напомнил источник «Интерофакса». Он назвал неуместными «любые аналогии с религиозным банкингом, который существует в ряде исламских государств».

В РПЦ считают, что работа «банка "Пересвет" должна быть проверена контролирующими организациями, которые призваны установить подлинную причину происшедшего и виновных».

«В России уже давно наблюдается тенденция ликвидации малых банков, число которых сокращается почти каждую неделю. Церковь - слишком большая организация, чтобы серьезно зависеть от одного банка», - заявил 21 октября «Интерфаксу» источник в Московской патриархии. По его словам, ситуация с «Пересветом» Церкви «больших проблем не доставит». За два дня до этого источник ТАСС говорил, что РПЦ следит за развитием событий, и назвал ситуацию с банком «сложной». По его словам, последние события в банке вызвали обеспокоенность в Московском патриархате, однако говорить о каких-либо действиях основного акционера банка, по его словам, было рано, речь шла только о мониторинге ситуации и ее анализе.