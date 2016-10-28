Греф: Сбербанк скоро начнет работать с Samsung Pay

Сбербанк скоро начнет работу с сервисом Samsung Pay, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на конференции «Больше чем обучение: готовим лидеров цифрового мира» в Корпоративном университете Сбербанка. «Samsung Pay сейчас в работе. Я думаю, что мы в ближайшее время тоже включим его», - сказал Греф.

Он отметил, что, скорее всего, банк будет запускать сервис сразу с двумя глобальными платёжными системами - MasterCard и Visa.

По словам Грефа, Сбербанк также продолжает вести переговоры о расширении числа партнеров ранее запущенного с MasterCard сервиса Apple Pay. «С Visa мы в контакте. Я думаю, что и Visa, и карта "Мир" в конце концов будут подключены к этим системам», - отметил он.

Samsung Pay - мобильный платежный сервис, который можно использовать практически везде, где принимаются бесконтактные банковские карты. Чтобы произвести оплату, пользователям нужно прикоснуться к экрану смартфона, оснащенного NFC, для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для покупки. Система работает в России с конца сентября.

Платежная платформа Apple Pay позволяет проводить оплату товаров и услуг банковскими картами с помощью iPhone. Apple Pay была запущена в США в октябре 2014 г. после выхода на рынок обновленной версии iPhone.