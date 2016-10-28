Начались вторичные торги акциями ФГ «Будущее»

Начались вторичные торги акциями ФГ «Будущее» на Московской бирже.

По информации биржи, финансовая группа «Будущее» в ходе IPO привлекла 11,7 млрд руб., разместив 20% акций. Цена размещения, исходя из данных биржи, составила 1190 руб. за акцию.

Книга заявок на покупку акций ФГ «Будущее» была открыта с 20 по 27 октября. Диапазон цены был на уровне 1060-1260 руб. за акцию. ФГ «Будущее» объединяет пенсионные фонды Бориса Минца. Изначально планировалось продать 15% акций группы.