Облигации банка «Пересвет» исключены из перечня ценных бумаг в обеспечение по кредитам ЦБ

Банк России исключил облигации банка «Пересвет» из списка ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения по кредитам ЦБ (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты). Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Условием для включения ценных бумаг в данные списки является наличие у эмитента как минимум одного рейтинга по международной шкале на уровне не ниже ВВ/Ва2 (В-/В3 - для некредитных организаций) по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service, а также их включение в ломбардный список ЦБ.

24 октября международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings в связи с введением в банк временной администрации Банка России и установлением моратория на выполнение обязательств перед кредиторами кредитной организации снизили кредитные рейтинги банка «Пересвет» до дефолтного уровня D. Ранее долгосрочный рейтинг банка Standard & Poor's находился на уровне CCC-, краткосрочный - на уровне C. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка «Пересвет» Fitch Ratings до последнего снижения находился на уровне B+.

Дальнейшие рейтинговые действия в отношении кредитной организации будут зависеть от будущих шагов ЦБ и принимаемых мер по финансовому оздоровлению, отмечалось в сообщениях обоих агентств.