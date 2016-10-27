Компенсации вкладчикам банка «Пересвет» выплатит «ФК Открытие»

Банком-агентом по выплате страховых возмещений вкладчикам банка «Пересвет» стал банк «ФК Открытие». Об итогах конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Принимать заявления от вкладчиков начнут с 7 ноября. Подробную информацию о месте, времени и порядке приема заявлений АСВ обещает опубликовать 3 ноября на своем сайте и 8 ноября – в «Московской правде».

ЦБ с 21 октября ввел в банк «Пересвет» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Регулятор подчеркнул, что это страховой случай.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но исходя из данных отчетности на 1 октября страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ. У банка 14 000 вкладчиков, сказал он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог – это будет понятно после того, как будет сформирован реестр вкладчиков. Исходя из данных АСВ средний размер вклада в «Пересвете» составляет 1,6 млн руб. (подсчеты «Ведомостей»), что совсем немного превышает страховую сумму. Это может говорить о наличии небольшого количества очень крупных депозитов, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.