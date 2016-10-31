Сбербанк снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

Сбербанк с 31 октября снижает ставки по кредитам для малого бизнеса на 1,5–5,5 п. п. в зависимости от продукта и условий кредита. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Минимальная ставка по таким кредитам с обеспечением составляет 11,8%. По беззалоговым кредитам минимальная ставка – 15,5%.

Снижение ставок коснется в том числе СМАРТ-кредитов, выдаваемых на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах.

Сбербанк с 18 октября снизил ставки на 0,5 процентного пункта по всем ипотечным кредитам, уточнил банк: новый диапазон ставок по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» составит 12–13,5% годовых в рублях, для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4% годовых.