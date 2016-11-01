Доработан законопроект о назначении председателя ЦБ председателем совета директоров АСВ

Доработан законопроект о новой схеме санации банков, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Поправки предполагают, что председатель Банка России возглавит совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и таким образом получит право выдвигать кандидатов на должность гендиректора АСВ.

На прошлой неделе Минфин уведомил о начале разработки законопроекта о новой схеме санации банков: ЦБ сможет входить в капитал санируемых банков через специальный фонд и управляющую компанию. Текст законопроекта не был опубликован.

Предлагаемые изменения в законодательстве дают Центробанку контроль над АСВ: большинство в совете директоров госкорпорации займут представители регулятора - 7 мест, в то время как за правительством будет закреплено всего 5 мест (сейчас соотношение в пользу правительства).

Сейчас председатель совета директоров АСВ по закону выбирается советом по представлению правительства. С 2004 г., когда было создано агентство, его совет директоров возглавляли министры финансов - Алексей Кудрин, а затем Антон Силуанов. Гендиректор АСВ назначается советом директоров по представлению председателя совета. Если поправки будут приняты, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сможет возглавить совет АСВ и выдвинуть кандидатуру на пост гендиректора агентства.

Тажке поправки наделяют совет директоров полномочиями принимать решения о создании Агентством других юрлиц, а также об участии АСВ в других юрлицах.

Предполагается, что все эти изменения вступают в силу со дня выхода АСВ из капитала кредитных организаций, в отношении которых госкорпорация осуществляет меры финансового оздоровления, указал источник «Интерфакса». Об этом условии заявлял и сам ЦБ, отмечая, что АСВ должно завершить ряд проектов по санации банков, предполагающих прямое участие Агентства в капитале, в том числе выйти из капитала банка «Российский капитал».