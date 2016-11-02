Brent торгуется на уровне $47,83 за баррель

К 8.32 мск среды январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $47,83 за баррель. Цена декабрьских поставок WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на этот же момент составляла $46,3 за баррель. Котировки нефти снижаются после публикации данных American Petroleum Institute о неожиданном резком росте запасов топлива в США, которые за минувшую неделю увеличились на 9,3 млн баррелей. Данные о резервах нефти, как официальные, так и отраслевые, базирующиеся на выборочном опросе участников рынка, волатильны в последние недели и при этом сильно расходятся с прогнозами, вызывая колебания цен, отмечает «Интерфакс». В среду свою статистику опубликует министерство энергетики США.

Продолжающиеся консультации стран ОПЕК о снижении добычи по-прежнему не дают поводов для оптимизма, что также негативно влияет на цены. За три предыдущие сессии котировки снизились на 6%. Аналитики Goldman Sachs считают, что если ОПЕК все же не удастся достичь соглашения в конце ноября, цена нефти может упасть почти до $40 за баррель.

Royal Dutch Shell и BP также посоветовали инвесторам не рассчитывать на сильный рост цен в будущем году. Оба нефтяных гиганта закладывают в свои прогнозы цены немногим выше $50, что лишь немного выше нынешнего уровня.

Нервозность рынку добавляет возросшая неопределенность в отношении исхода выборов в США. Взрыв на трубопроводе в Алабаме, по которому транспортируется на Восточное побережье США около трети всей нефти, привел к повышению цен на бензин. В ходе торгов во вторник рост цен на бензин достигал 15% на New York Mercantile Exchange, закрылась сессия на отметке плюс 4,6%, в среду цены снижаются на 1%.