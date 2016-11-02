Михаил Сухов назначен зампредседателя правления ВТБ

Бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов назначен зампредседателя правления банка ВТБ.

Ранее руководитель ВТБ Андрей Костин пригласил Сухова на должность зампредправления. В его обязанности будет входить совершенствование банковской практики в связи с постепенным переходом на «Базель III», а также за проблемы налоговой политики и другие финансовые вопросы.

В ЦБ Сухов курировал банковский надзор. На должности зампреда ЦБ он проработал с 2012 по 2016 г.