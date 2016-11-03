Лицензии лишился банк «Камский горизонт»

Банк России с 3 ноября отозвал лицензию у зарегистрированного в Набережных Челнах ООО «Коммерческий банк «Камский горизонт»». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 октября, по величине активов «Камский горизонт» занимал 537-е место в банковской системе России.

Исполнив требование надзорного органа о создании резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам, банк полностью утратил капитал, объясняет пресс-служба ЦБ. Требования законодательства о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма банк не соблюдал в части представления в уполномоченный орган достоверной информации. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечает регулятор.

Неделю назад лишился лицензии московский Вестинтербанк, с которым «Камский горизонт» в течение нескольких месяцев вел переговоры об объединении. О прекращении переговоров было объявлено в начале октября, после того как стало известно, что Вестинтербанк приостановил прием средств во вклады физлиц и что он был отключен от БЭСП.

10 октября стало известно, что три отделения банка в Москве закрылись в связи с проверкой ЦБ, отделения в других городах продолжали работать, сообщал портал «Банки.ру». В колл-центре банка порталу сообщили тогда же, что все отделения не работают до 15 октября в связи с плановой проверкой регулятора.

У «Камского горизонта» семь кредитно-кассовых офисов в Москве и один в Санкт-Петербурге, в Тольятти и Уфе работает по одному операционному офису, в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани – по одному дополнительному офису, напоминают «Банки.ру». «Камский горизонт» принадлежит частным лицам. Основным акционером с 2015 г. стал бывший совладелец Айманибанка Сергей Востриков, до того банк принадлежал семье бывшего главы администрации Набережных Челнов, бывшего члена Совета Федерации от правительства Республики Татарстан и Пензенской области Рафгата Алтынбаева. Сейчас Вострикову принадлежит 79,69% акций банка, 20,31% акций принадлежат Римме Орловой – дочери Рафгата Алтынбаева.