ЦБ прогнозирует уменьшение отделений российских банков вдвое через 10 лет

Количество отделений российских банков в ближайшие 10 лет сократится на 40-50%, считает директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ России Вадим Калухов. Об этом он заявил в кулуарах конференции «Инновационные сервисы для банков и бизнеса».

«Тенденция на сокращение отделений банков продолжится, что повлечет за собой и сокращение специалистов, вовлеченных в банковскую сферу. Под угрозой исчезновения такие профессии, как сотрудники колл-центров, операционисты. При этом у работников корпоративного блока и юристов банков риск потери работы невелик», - сказал он.

По словам Калухова, сокращение отделений банков связано с желанием кредитных организаций уменьшить свои операционные расходы.