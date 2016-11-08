На покупку Связь-банка и «Глобэкса» есть пять претендентов – ВЭБ

Интерес к покупке дочерних банков ВЭБа - «Глобэкса» и Связь-банка - проявляют пять потенциальных покупателей, сказал журналистам предправления ВЭБа Сергей Горьков.

ВЭБ в октябре сообщил, что завершил этап подготовки к продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка и перешёл к маркетинговой стадии.

Консультант ВЭБа по проведению сделки - инвестиционная компания «Атон» - в ближайшее время осуществит рассылку запросов о заинтересованности широкому кругу потенциальных инвесторов, среди которых российские и иностранные банки, финансовые группы, суверенные фонды, российские и иностранные инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды.

В ноябре 2016 г. заинтересованные участники приступят к работе с внутренними документами для осуществления оценки стоимости банков.

Цель ВЭБа - закрыть сделку по продаже двух банков в первом полугодии 2017 г.