ЦБ скорректировал материалы по Росинтербанку

ЦБ России внес коррективы в бухгалтерский баланс Росинтербанка, оценив «дыру» в капитале Росинтербанка в 80,3 млрд руб.

Согласно опубликованному 3 ноября бухгалтерскому балансу Росинтербанка, обязательства кредитной организации на дату отзыва лицензии составляли 83,4 млрд руб., а активы - 3,1 млрд руб. Таким образом, совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составила 80,3 млрд руб. Однако в балансе также указывалось, что отрицательный капитал Росинтербанка составляет 90,9 млрд руб.

В опубликованном в среду, 9 ноября в «Вестнике Банка России» бухгалтерском балансе данные в графе об отрицательном капитале Росинтербанка исправлены с 90,9 млрд руб. на 80,3 млрд руб.

Сам банк указывал, что на 6 сентября имел обязательства в размере 94 млрд руб., а активов на 99,6 млрд руб. Пресс-служба ЦБ 20 сентября, на следующий день после отзыва лицензии, сообщала о том, что «дыра» в капитале Росинтербанка составила 39,3 млрд руб., теперь эта величина выросла в два раза.