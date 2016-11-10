Индекс РТС превысил 1000 пунктов

Индекс РТС утром в четверг, 10 ноября, превысил рубеж 1000 пунктов (уровень начала ноября) на фоне общемирового подъема, сменившего откат после известий о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

К 10.10 мск индекс РТС вырос до 1003,98 пункта (+1,4%), индекс ММВБ вырос до 2022,43 пункта (+0,5%) – максимум с 23 сентября; рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

В лидерах роста выступают РДР UC Rusal (+7,6%), акции «Мечела» (+6,6%), «ТГК-1» (+4,8%), «Распадской» (+4%), «Энел Россия» (+3,1%).

Накануне в США индексы прибавили более 1%, в четверг растет Азия во главе с Японией (+6,6%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и дорожает нефть (Brent выросла на 0,8% до $46,74 за баррель).