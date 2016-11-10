Индекс Nikkei на Токийской бирже вырос на 7% после выборов в США

Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг, 10 ноября, сильным ростом основных индексов. Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 6,72% до отметки 17344,42 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 5,78% и достиг уровня 1376,65 пункта.

В среду, 9 ноября, на фоне предварительных итогов выборов в США индексы в Токио упали в среднем на 5%, курс доллара к иене снижался почти на 3,5%. Таким образом, за два торговых дня биржа в Токио пережила крупнейшее после Brexit падение котировок и крупнейший рост с февраля этого года.

Однако в результате роста на биржах США и положительного настроя на рынке после победы на президентских выборах Дональда Трампа котировки на ТФБ компенсировали падение. Кроме того, инвесторы в Токио позитивно восприняли заявления Трампа о желании укреплять отношения с Японией.

На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 105,56–105,57 иены за доллар – примерно на 2,5% ниже, чем в конце торговой сессии в среду. В тот день курс японской валюты поднимался до 101,2 иены за доллар.