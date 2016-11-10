Индекс ММВБ поднялся к историческому максимуму

Рублевый индекс ММВБ в четверг, 10 ноября, почти достиг исторического максимума, превысив 2060 пунктов на фоне общемирового подъема после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Во второй половине торгов в четверг индекс ММВБ поднимался до 2061,68 пункта (+2,5%), исторический максимум был зафиксирован 8 сентября - 2063,13 пункта. Индекс РТС к 15:10 мск в четверг вырос до 1016,54 пункта (+2,6%), максимум дня и года составил 1021,97 пункта.

Рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже выросли в пределах 5%.

В лидерах роста выступают акции металлургов: «Алросы» (+3,3%), «Мечела» (+13,5% и +10,2% «префы»), «Норникеля» (+4,9%), UC Rusal (+8,7%), «Северстали» (+2,2%).

Обновили исторические максимумы акции «Татнефти» (+5,2%, до 383,55 руб.).