Индекс РТС обновил максимум года

Индекс РТС днем в четверг обновил максимум года, приблизившись к 1020 пунктам на фоне общемирового подъема рынков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как сообщает «Интерфакс», к 13.41 мск индекс РТС рос до 1019,4 пункта (+2,9%), предыдущий максимум года был зафиксирован 10 октября - 1018,98 пункта.

Индекс ММВБ в четверг вырос до 2052,58 пункта (+2%) - максимума с 23 сентября. Рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.

Лидерами роста стали металлургические компании. Котировки «Алросы» выросли на 3%, обыкновенные акции «Мечела» - на 11,8%, привилегированные - на 7,6%, «Норникеля» - на 4,2%, UC Rusal - на 7,3%, «Северстали» - на 2,4%. Бумаги «Татнефти» подорожали на 4,4% до 380,8 руб., обновив исторические максимумы.

Накануне в США индексы прибавили более 1%, в четверг выросла Азия во главе с Японией (+6,6%), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют более 1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%) и дорожает нефть (Brent выросла на 0,8% до $46,72 за баррель).