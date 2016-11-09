Индекс ММВБ упал на 1,4%, РТС – на 1,5% после сообщений о победе Трампа

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду снизился на 1,44% до 1939,66 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 1,5% до 958,33 пункта.

Победа Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида и Огайо, и значительное уменьшение шансов Хиллари Клинтон на победу на президентских выборах привело к обвальному падению на ряде рынков.

Курс доллара упал на 3,6% к иене и более чем на 2% - к евро. Золото подорожало почти на 5% до $1337.