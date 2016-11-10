«В контакте» запустила денежные переводы на Украину

«В контакте» начала предоставлять услуги безналичных денежных переводов на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе социальной сети.

«Мы убеждены, что на фоне новостей об ограничении работы некоторых систем денежных переводов на Украине наш сервис будет востребован. Тем более что в рамках акции с Mastercard до 8 января 2017 г. при отправке перевода на Украину комиссия не взимается», - пояснил директор по электронной коммерции «В контакте» Юрий Иванов.

Денежные средства будут поступать на выпущенные украинскими банками карты Mastercard и Maestro, при этом отправителю перевода не нужно знать их номера. Получатель может принять деньги в течение пяти суток. Переводы «В контакте» также доступны в Белоруссии, Германии, Израиле и других странах. В месяц можно перевести до 600 000 руб. платежами, не превышающими 75 000 руб.

Ранее о начале денежных переводов на Украину заявила соцсеть «Одноклассники».