Brent торгуется на уровне $44,74 за баррель

К 8.58 мск 14 ноября январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $44,74 за баррель. К этому же времени цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $43,31 за баррель. За прошлую неделю цены на нефть снизились почти на 2%. Утром в понедельник они относительно стабильны вблизи достигнутых минимумов на фоне озабоченности участников рынка сохраняющимся перепроизводством, сообщает «Интерфакс».

Число работающих нефтяных буровых установок увеличилось на предыдущей неделе на две до 452, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. Устойчивое увеличение числа работающих буровых уже привело к росту добычи в США, активность американских нефтедобывающих компаний может еще более увеличиться в результате избрания Дональда Трампа президентом.

В минувшие выходные Иран сообщил о быстром росте добычи на некоторых своих месторождениях.

Соглашение ОПЕК о снижении добычи выглядит все менее вероятным на фоне роста производства сырья в странах картеля в октябре до рекордного уровня в 33,64 млн баррелей в день и сохраняющихся разногласий. Аналитики BMI Research считают, что, скорее всего, на переговорах 30 ноября не будет достигнуто конкретных договоренностей, так как избрание Трампа изменило ожидания многих участников рынка.

На котировки нефти влияет также укрепление курса доллара к корзине основных валют на 2,4% с момента избрания Трампа. В понедельник доллар продолжает укрепляться в ожидании роста в будущем процентных ставок в США.