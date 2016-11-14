Набиуллина пообещала единую систему стандартов для внутреннего аудита финансовых организаций

Банк России разрабатывает унифицированную систему национальных стандартов для финансового сектора в области внутреннего аудита. Как передает ТАСС, это сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы». По ее словам, это будут стандарты и для кредитных организаций, и для некредитных; при этом регулятор будет ориентироваться на лучшие международные практики.

«На наш взгляд, необходима разработка единых подходов к поведению процедур внутреннего контроля, в том числе риск-ориентированного планирования, стресс-тестирования, выработка процедур внутреннего контроля, регламентирующих организацию управления основными рисками. Также нужны общие подходы к процедурам и требованиям по подготовке рекомендаций по результатам проверок со стороны служб внутреннего контроля и аудита предприятий. Выработка единого подхода по контролю за устранением выявленных нарушений», – сказала она.

Председатель ЦБ также считает, что нужно улучшать качество взаимодействия внутреннего аудита с собственниками и менеджментом финансовых организаций и повышать компетентность аудиторов.

С 2013 г. Банк России отозвал лицензии у 291 банка и у большинства из них были выявлены факты недостоверной отчетности, напомнила также Набиуллина. У 205 банков, которые были по суду признаны банкротами, стоимость активов, по оценке временной администрации, составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков, добавила она. В решении проблемы недостоверности банковской отчетности могли бы помочь аудиторские компании, но в настоящее время участились случаи, когда эти организации не оправдывают ожиданий участников финансового рынка и регулятора. «Из упомянутых 205 организаций-банкротов 182 банка (около 90%) получили немодифицированные аудиторские заключения», – сказала Набиуллина.