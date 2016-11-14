Силуанов объявил о присоединении России к мировым стандартам аудита с 2017 года

Россия с 2017 г. присоединится к международным стандартам аудита, это решение уже принято, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как передает ТАСС, он сказал это на конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы», отметив, что вопрос повышения качества работы аудиторов остается на повестке дня. По его словам, надзор за аудиторскими компаниями возможен совместно с ЦБ и Минфином, это обсуждается.

«Мы сейчас вместе с ЦБ ведем диалог относительно того, как нам надзирать на этом рынке, как улучшить качество регулирования, качество надзора за деятельностью аудиторских организаций. Сегодня эта функция за Минфином. Есть предложение о том, чтобы совместно с ЦБ реализовывать эти полномочия», – сказал он. Он добавил, что Минфин предлагает ужесточить ответственность за недостоверное аудиторское заключение и предлагает сократить количество саморегулируемых организаций на рынке аудита до одной.