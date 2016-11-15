Правительство намерено упростить правила оформления ДТП в рамках европротокола – СМИ

Правительство намерено упростить правила оформления ДТП в рамках европротокола, решение о разработке нового блока поправок было принято на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет «Коммерсантъ». Совещание прошло в начале ноября и было посвящено популяризации европротокола, в частности, обсуждались меры по упрощению фиксации ДТП.

В распоряжении издания оказались поправки Минфина к закону об ОСАГО, из которых следует, что принцип согласия участников ДТП отменяется на четырех территориях, где действует лимит выплат в 400 000 руб. Также автовладельцы получат три альтернативных способа фиксации ДТП: с помощью технических средств контроля, специализированных приложений для мобильных телефонов и телефонов. Инструментом фиксации может быть и обычный кнопочный телефон – в этом случае потребуется услуга оператора связи, который определит и передаст страховщику данные о месте ДТП. Также для оформления европротокола нужна фотография или видеосъемка аварии, которую ее участник должен сделать сам.

Выбор способа фиксации аварии Минфин оставляет за автовладельцем. По информации газеты, новые поправки Минфина к закону об ОСАГО могут быть рассмотрены Госдумой в осеннюю сессию наряду с изменениями о приоритете ремонта над денежной выплатой.