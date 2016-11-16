ЦБ будет вести реестр ломбардов – «Коммерсантъ»

Предложения о закреплении за ЦБ права ведения реестра ломбардов готовы, соответствующий законопроект может поступить в Госдуму до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илью Кочеткова.

Сейчас ломбарды регистрируются в качестве юрлиц в Федеральной налоговой службе (ФНС). Данные о них учитываются в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), но там много игроков, уже прекративших свою деятельность. Экперты считают, что лишь половина из зарегистрированных 8000 ломбардов сейчас продолжает свою деятельность.

По инициативе ЦБ, статус ломбарда будет придаваться юрлицу только с момента внесения его в реестр ЦБ, говорит Кочетков. Аналогичный принцип будет применяться при ведении реестра микрофинансовых организаций (МФО).