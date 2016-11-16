ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с августа 2008 года

Народный банк Китая 16 ноября понизил курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару до 6,8592 за единицу, сообщает ТАСС. Это минимальное значение с 19 августа 2008 г. 15 ноября юань обновил восьмилетний минимум к доллару, упав до наименьшего значения с декабря 2008 г.

Курс юаня снижается девять дней подряд. Такой политики китайский центробанк не вел с декабря 2015 г.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе 2015 г. Регулятор тогда объявил о решении «оптимизировать методику расчета» валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%, напоминает ТАСС.