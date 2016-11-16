Brent торгуется на уровне $47,1 за баррель

К 8.28 мск январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $47,1 за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке - на уровне $45,74 за баррель. Во вторник Brent подорожала на 5,7% до $46,95, напоминает «Интерфакс». Котировки взлетели почти на 6% на новостях об активных переговорах стран - членов ОПЕК о сокращении добычи в преддверии конференции в Вене 30 ноября.

Оптимизм о перспективах соглашения ОПЕК поддерживает котировки несмотря на вышедшие вечером во вторник данные о росте запасов нефти на рынке США. По данным American Petroleum Institute, резервы увеличились на предыдущей неделе на 3,6 млн баррелей. Прирост оказался в два с лишним раза выше, чем ожидали эксперты. В среду свои данные опубликует министерство энергетики США.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих планирует в пятницу провести в Дохе встречу с российским коллегой Александром Новаком, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо планирует поездку в Венесуэлу, Эквадор и Иран в ближайшие дни. Недавнее резкое падение цен на нефть увеличило давление на страны ОПЕК, участники рынка теперь исходят из возросшей вероятности заключения в конце ноября соглашения о снижении добычи.