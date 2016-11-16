Банк «Экспресс-кредит» лишился лицензии

Банк России с 16 ноября отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк «Экспресс-кредит». Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября 2016 г. банк занимал 303-е место в банковской системе страны.

Комментируя причины отзыва лицензии, пресс-служба ЦБ объясняет, что при неудовлетворительном качестве активов «Экспресс-кредит» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. «Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка, - сообщает сайт регулятора. - Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций».

10 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что «Экспресс-кредит» отключен от платежной системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). На той же неделе банк перестал проводить большинство операций, сообщал портал «Банки.ру». Сотрудник «Экспресс-кредита» на вопрос о том, можно ли получить средства со счетов физическим лицам, ответил 10 ноября РБК: «Подходите в оперзал, проценты вам точно выдадут». Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил в комментарии «РИА Новости», что финансовая организация убыточна. Убыток после налогообложения за девять месяцев 2016 г. составил 92,6 млн руб., за 2015 г. – 61,4 млн руб. Эксперт прогнозировал, что если наступит страховой случай, то выплаты АСВ могут составить около 3,1 млрд руб.