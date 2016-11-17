ЦБ очистит рынок от слабых НПФ, МФО и страховщиков в ближайшие месяцы

Банк России в ближайшие месяцы закончит расчистку сектора микрофинансовых организаций, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, дальнейший отзыв лицензий не будет носить массовый характер. Как передает «Интерфакс», это первый зампред ЦБ Сергей Швецов объявил на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

«Мы имеем четкие планы по завершению очистки рынка от слабых игроков, это касается и микрофинансовых институтов, – сказал он. – Наша мегазадача – закончить этот процесс в ближайшие месяцы. Уже во вторую половину 2017 г. мы войдем с четким сигналом для финансового рынка, для потребителей, что Банк России в целом закончил очистку сектора микрофинансовых институтов, даже я бы сказал, и страховых компаний, и пенсионных фондов от слабых игроков. Это означает определенные обязанности регулятора относительно стабильности этого сектора, того, что сектор устойчив».

В дальнейшем лицензии будут отзываться не в порядке «вычищения», а исключительно по результатам текущего надзора. По словам Швецова, слабые игроки на рынке будут появляться всегда, но впредь это явление не будет массовым «и будет следовать из той отчетности, которую микрофинансовые институты будут публиковать».

Швецов напомнил, что ЦБ начал очищать финансовый рынок от недобросовестных и слабых игроков в 2013 г. Процедура вылилась в отзыв сотен лицензий банков, НПФ, страховых компаний, исключение из реестра МФО и кредитных потребительских кооперативов. «Это необходимый шаг, который регулятор предпринял для обеспечения конкуренции и повышения устойчивости рынка», – подчеркнул Швецов.