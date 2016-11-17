Банк «Метрополь» отключен от платежной системы ЦБ – СМИ

Банк России отключил московский банк «Метрополь» от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источники на рынке.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил агентству, что на 1 ноября 2016 г. сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке составила 2 млрд руб. Если наступит страховой случай, АСВ может выплатить вкладчикам около 1,8 млрд руб., прогнозирует он.

Убыток банка за 9 месяцев 2016 г. составил 186,8 млн руб. Банк 6 и 7 октября 2016 г. нарушал все три норматива достаточности капитала, а также нормативы Н7, Н10.1 и Н12. «С учетом нарушения нормативов отключение вряд ли является техническим», - считает аналитик.

По данным «БИР аналитик», на 1 сентября «Метрополь» по величине активов занимал 367-е место в банковской системе России с активами 3,7 млрд руб., собственными средствами - 706,5 млн руб., средствами населения - 2,2 млрд руб.