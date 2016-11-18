ЦБ отозвал лицензию у подмосковного НЗБанка

Банк России с 18 ноября отозвал лицензию у подмосковного ОАО «Коммерческий банк "Национальный залоговый банк"» (НЗБанк). Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября НЗБанк занимал 375-е место в банковской системе России.

«При неудовлетворительном качестве активов АКБ «НЗБанк», ОАО неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, - объясняет пресс-служба регулятора. - Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)». Требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма банк не соблюдал в части достоверного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ.