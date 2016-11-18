Банк «Метрополь» лишился лицензии

Банк России с 18 ноября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий банк "Метрополь"». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 ноября по величине активов «Метрополь» занимал 377-е место в банковской системе России.

«В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества КБ «Метрополь» ООО неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, - сообщает пресс-служба ЦБ. - Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Также банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, добавляет регулятор.

17 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источники на банковском рынке сообщило, что «Метрополь» отключен от системы ЦБ «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил агентству, что на 1 ноября 2016 г. сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке составила 2 млрд руб. Если наступит страховой случай, АСВ может выплатить вкладчикам около 1,8 млрд руб., прогнозировал он. Убыток банка за 9 месяцев 2016 г. составил 186,8 млн руб. Банк 6 и 7 октября 2016 г. нарушал все три норматива достаточности капитала, а также нормативы Н7, Н10.1 и Н12, говорил Осадчий.