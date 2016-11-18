Brent подешевела из-за укрепления доллара

К 9.30 мск пятницы январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $46,13 за баррель. К этому же моменту декабрьские фьючерсы на WTI на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались на уровне $44,94 за баррель. Котировки начали снижаться, так как укрепление доллара перевесило сохраняющиеся на рынке надежды, что страны ОПЕК все же договорятся о снижении добычи. Цена на нефть определяется в долларах, и укрепление американской валюты делает сырье дороже для покупателей, которые рассчитываются за него в других валютах, напоминает «Интерфакс». Курс доллара к корзине основных мировых валют на фоне возросшей уверенности рынков в повышении процентных ставок в США вырос в пятницу до максимума за 13,5 г.

Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила в четверг в экономическом комитете Конгресса, что повышение процентных ставок регулятором ожидается «довольно скоро». Укрепление американской валюты продолжается при этом уже десятую сессию подряд, и с начала года оно составило около 2,5%.

Утром в пятницу в Дохе состоится встреча представителей некоторых стран ОПЕК, на которой будут обсуждаться детали соглашения об ограничении добычи. В переговорах примет участие представитель России. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью телеканалу Al Arabia в четверг, что оптимистично оценивает возможность заключения соглашения о сокращении добычи нефти, указав на необходимость снижения производства до нижней планки в 32,5 млн баррелей в день.

ОПЕК планирует 30 ноября в Вене провести конференцию, на которой будет рассматриваться вопрос о сокращении добычи странами картеля минимум на 700 000-800 000 баррелей в сутки до 32 500-33 000 баррелей в сутки, как ранее было объявлено. Кроме того, в рамках заседания ОПЕК планируется встреча с нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, на которой им будет предложено подписать соглашение о поддержке этого решения.