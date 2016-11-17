Brent торгуется на уровне $46,53 за баррель

К 8.34 мск 17 ноября январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $46,53 за баррель. К этому же времени цена январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) была на уровне $45,48 за баррель. Нефть слабо дешевеет на опубликованных в среду вечером данных о сильном приросте запасов в США. Как отмечает «Интерфакс», оптимизм по поводу перспектив соглашения стран ОПЕК, подстегнувший рынки в последние дни, вновь утих.

Общее напряжение и волатильность продолжают нарастать на рынке по мере приближения даты конференции в Вене, на которой странами – членами ОПЕК должно быть подписано соглашение о снижении добычи. Последние два дня рынок подогревали сообщения об активных консультациях стран-участниц. В минувший вторник котировки нефти поднялись почти на 6%. В среду нефть сначала подорожала на новости о готовности России присоединиться к соглашению ОПЕК, а затем пошла вниз на данных о запасах нефти в США и в итоге закрылась в небольшом минусе. Увеличение резервов оказалось в 3–4 раза больше, чем ожидали эксперты, составив за неделю 5,3 млн баррелей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в среду с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и выразил уверенность в возможности заключения «убедительного» соглашения о снижении добычи. В Дохе, где проходит газовая конференция, проводятся неформальные встречи представителей нефтедобывающих стран. Иран по-прежнему желает нарастить добычу до 4 млн баррелей в сутки, тогда как ему предлагают заморозить производство на отметке в 3,7 млн баррелей, говорят источники Reuters, но они полагают, что в итоге сторонам удастся договориться.

Министр энергетики России Александр Новак может встретиться в пятницу в Дохе с коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. «Мы будем продолжать работу и консультации, связанные с достижением договоренностей по совместным действиям на рынке. Сейчас идут консультации в рамках ОПЕК. К 30 ноября мы надеемся, что такие договоренности внутри ОПЕК будут достигнуты», – сказал Новак.

«К какой-то сделке им надо прийти, или все будет еще хуже», – сказал The Wall Street Journal Боб Йоджер из Mizuho Securities USA Inc.

ABN Amro снизил прогноз средней цены Brent до $50 за баррель в IV квартале.

На цены оказывает давление и укрепление доллара, связанное с увеличением процентных ставок на рынке госдолга и ожиданиями бюджетных стимулов от новой администрации. В среду курс американской валюты к корзине из шести основных валют достигал максимума с апреля 2013 г., в четверг он снижается.

Волатильность сохраняется и на других мировых рынках в ожидании новой порции американской макростатистики, выступления в конгрессе председателя Федерального резерва Джанет Йеллен, а также сигналов об экономическом курсе избранного президента США Дональда Трампа.