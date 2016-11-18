В ЦБ России начались следственные действия

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в одном из подразделений Банка России. Это ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы регулятора. Это связано с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого ЦБ отозвал лицензию в феврале 2016 г. Ранее сообщалось, что отзыв лицензии обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

«Банк России некоторое время назад обратился в правоохранительные органы по ситуации в банке МАБ, - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ. - По нашему обращению было возбуждено уголовное дело. Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия».

ТАСС напоминает, что, по данным ЦБ, размер отрицательного капитала МАБ и на дату отзыва лицензии составлял 3,9 млрд руб., а после обследования временной администрации в марте выяснилось, что размер «дыры» составил 9,8 млрд руб.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 г. топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин с братом Борисом похитил средства с депозита, размещенные ФГУПом в этом банке, за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам, сообщал СКР в начале августа.

В прошлый раз следователи заходили в ЦБ в связи с МАБ 9 сентября 2016 г. В офис ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу на улице Балчуг приходили сотрудники СКР при поддержке ОМОНа для выемки документов. «Странно, что потребовалось непосредственное участие сотрудников СКР и выемка документов. Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», – говорил тогда один из источников «Ведомостей». Финансист, узнавший о происшедшем от сотрудника ЦБ, говорит, что следователи интересовались нарушениями именно сотрудников ЦБ. Пресс-служба ЦБ подтвердила «Ведомостям», что в ту пятницу имели место «следственные мероприятия». Однако там уточнили, что они проводились «в отношении отдельных сотрудников Банка России» и результаты пока не известны. В ответе ЦБ на запрос также указано, что ЦБ «всецело заинтересован в том, чтобы лица, совершившие незаконные действия в отношении кредитных организаций, их вкладчиков и кредиторов, были выявлены и наказаны, в том числе если такие лица оказались сотрудниками Банка России». От более подробных комментариев в ЦБ отказались.

Затем источники ТАСС сообщили, что обыски в офисе на Балчуге проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в Международном акционерном банке. «Подозреваемые установлены. Они признали вину», - добавил источник ТАСС, видимо, о краже дивана, картины и вазы.